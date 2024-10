Inter: inchiesta ultras, Marotta dichiara che la società è parte lesa

Tempo di lettura 1 minuto

L’ondata di arresti tra i membri delle frange più calde della curva nerazzurra ha svelato anche i loro rapporti con la società, l’ex dirigente della Juventus ha subito chiarito la posizione del club

Nella giornata di ieri sono stati resi pubblici i primi atti con cui la Procura di Milano ha disposto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 19 membri delle due curve di Inter e Milan. Non solo, sono state anche divulgate delle intercettazioni che provano contatti e rapporti, la cui natura è ancora tutta da chiarire, tra giocatori e dirigenti nerazzurri e alcuni esponenti di spicco di questi gruppi ultras. In serata, poco prima dell’inizio della sfida di Champions League contro la Stella Rossa, il presidente Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per chiarire la posizione del club. L’ex dirigente della Juventus ha dichiarato che l’Inter è parte lesa in questa vicenda e che la società si è già attivata per collaborare con la magistratura milanese. Dalle parti di Appiano Gentile filtra dunque serenità, almeno per il momento.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)