Napoli: se parte Osimhen la prima opzione è David del Lille

Tempo di lettura 1 minuto

I partenopei in estate potrebbero dover salutare il centravanti nigeriano, nel caso in cui qualche club paghi la sua clausola rescissoria, per sostituirlo si pensa al giocatore canadese

Dopo una stagione fortemente deludente, il Napoli nel corso del prossimo calciomercato estivo potrebbe perdere Victor Osimhen. L’attaccante dei partenopei ha una clausola che si aggira tra i 120 e i 130 milioni di euro e verrebbe senza dubbio ceduto nel caso in cui qualche grande club estero (si pensa al Paris Saint-Germain o ai top team di Premier League) pagasse la somma in questione. Intanto il Napoli sonda i possibili sostituti ed il primo nome sulla lista è al momento quello di Jonathan David del Lille. Canadese classe 2000, David è uno degli attaccanti giovani più promettenti d’Europa. In questa stagione ha già siglato 23 reti in 40 presenze tra tutte le competizioni, permettendo alla formazione di Fonseca di raggiungere i quarti di finale di Conference League e di essere ancora in lizza in Ligue 1 per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Hai voglia di commentare questo ed altri articoli in un gruppo esclusivo di appassionati come te? Unisciti a “Il Ritrovo”, il gruppo della community di Passionedelcalcio.it, cliccando QUI.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportal.it)