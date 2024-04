Il PSG può vincere la Champions…

Tempo di lettura 3 minuti

Un approfondimento sulla possibilità dei francesi di trionfare nella massima competizione europea

Nella serata di ieri il Paris Saint-Germain, grazie all’1-4 impartito al Barcellona, si è guadagnato l’accesso alle semifinali di Champions League per la quarta volta nella loro storia dove affronteranno il Borussia Dortmund, avversario già nella fase a gironi. In questo articolo andremo a ripercorrere il cammino europeo dei parigini che potrebbe portarli al primo storico successo in C.L.

La squadra di Luis Enrique, ad inizio stagione, non parte certo come una delle favorite ad arrivare in fondo. Il cambio in panchina e le partenze di Messi, Neymar e Verratti fanno pensare ad una stagione di transizione per il PSG. Il girone di Champions è il più ostico viste le avversarie (Borussia Dortmund, Newcastle e Milan) e il secondo posto finale getta ancora più incertezze sulle possibilità dei rossoblù di trionfare in Europa. Qui, come successo anche in passato, entra in gioco il sorteggio che può facilitare o complicare i percorsi delle squadre. Agli ottavi i parigini sconfiggono senza particolari problemi la Real Sociedad, arrivata prima nel girone dell’Inter, e finiscono nella parte ‘facile’ del tabellone, evitando le big come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Adesso, dopo aver sconfitto il Barcellona, i ragazzi di Luis Enrique riaffronteranno il Borussia Dortmund con cui, durante il girone, non ha mai perso (2-0 a Parigi e 1-1 in Germania).

Come detto in precedenza, sarà la quarta semifinale nella storia del Paris Saint-Germain. La prima risale alla stagione 1994/95 e si arresero al Milan con doppia sconfitta (0-1 e 2-0), nel 2019-20 c’è l’annata del Final Eight di Lisbona, quando i parigini sconfissero 0-3 il Lipsia per poi soccombere per 0-1 al Bayern Monaco in finale. La terza semifinale avviene la stagione successiva dove i francesi uscirono sconfitti dalla doppia sfida al Manchester City (1-2 in Francia e 2-0 in Inghilterra).

Personalmente ritengo che il Paris abbia, ovviamente, tutte le carte in regola per passare il turno e approdare in finale ma, per quanto riguarda la vittoria del trofeo, bisogna prima vedere cosa succede dall’altra parte del tabellone. Nel caso in cui la finalista esca dalla sfida Bayern Monaco-Arsenal, il PSG potrebbe giocarsela tranquillamente, magari partendo anche come favorita ma se di fronte dovesse trovare una tra Manchester City e Real Madrid, le cose sarebbero leggermente più complicate.

Ad ogni modo il PSG è ancora in corsa per vincere tutte le competizioni a cui partecipa (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League) e, come disse Luis Enrique qualche settimana fa, chissà che, in caso di Triplete, Mbappé possa decidere di rimanere ancora in Francia.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina