Inter: l’eliminazione dell’Atletico Madrid aumenta i rimpianti dell’uscita agli ottavi di finale

I Colchoneros sono stati battuti dal Borussia Dortmund, avversario ostico ma alla portata anche dei nerazzurri se non avessero gettato al vento la qualificazione nel match del Civitas Metropolitano

Un campionato da record, una Supercoppa italiana vinta, la seconda stella che potrebbe arrivare proprio nel derby contro il Milan di lunedì prossimo. È stata sicuramente una grande stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, ma qualche rimpianto lato Champions League c’è. La sconfitta con l’Atletico Madrid ai rigori infatti brucia ancora, a maggior ragione dopo che i Colchoneros sono stati eliminati ieri sera dal Borussia Dortmund. I gialloneri hanno dimostrato che quest’anno nel doppio confronto possono mettere in difficoltà chiunque, ma l’Inter è superiore ai tedeschi sulla carta e con un po’ più di cinismo nelle due gare con l’Atletico ora si sarebbe potuto trovare in semifinale contro il Psg, senza peraltro il peso di un campionato già vinto. Un’occasione sprecata per provare a tornare di nuovo in finale e vendicare la sconfitta beffa di Istanbul contro il Manchester City. I nerazzurri faranno un altro tentativo l’anno prossimo, ma con il nuovo formato della Champions League la concorrenza sarà ancora più serrata.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)