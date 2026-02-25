Napoli, riecco Anguissa. Juventus e Atalanta a caccia dell’impresa

Tempo di lettura 2 minuti

Il centrocampista del Camerun è rientrato nuovamente in gruppo a distanza di 104 giorni. La Signora e la Dea proveranno la doppia rimonta in Champions League

L’emergenza a centrocampo in casa Napoli sta per finire. Andre-Zambo Anguissa è rientrato nuovamente in gruppo, dopo l’infortunio rimediato a novembre. Il centrocampista camerunese, out per una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, potrebbe già strappare una convocazione per la prossima partita contro il Verona. Il rientro del centrocampista del Camerun va ad aggiungersi a quello di Billy Gilmour. Si attende anche il rientro di De Bruyne.

La Juventus va a caccia dell’impresa contro il Galatasaray. Questa sera all’Allianz Stadium, la squadra di Luciano Spalletti dovrà cercare di ribaltare il 5-2 subito a Istanbul. Non sarà facile, anzi, ma la Juventus, con uno stadio completamente sold-out, ha il dovere e l’obbligo di provarci fino alla fine. Spalletti recupera due pedine fondamentali: Gleison Bremer e Kenan Yildiz. Il primo si era fatto male nella partita di andata; mentre il secondo era uscito malconcio per una botta alla caviglia nell’ultima uscita in campionato contro il Como.

Kenan Yildiz e Gleison Bremer

Come la Juve, anche l’Atalanta proverà a ribaltare il risultato di svantaggio contro il Borussia Dortmund. In Germania, era terminata 2-0. La Dea è reduce da un ottimo momento di forma in campionato, culminato dalla grande vittoria contro il Napoli in rimonta domenica pomeriggio. Contro il Borussia, ci vorrà una partita praticamente perfetta. Con De Ketelaere ancora ai box, Palladino dovrebbe affidarsi alla fantasia di Samardzic, autore del gol decisivo contro i partenopei. In avanti, Scamacca è in vantaggio su Krstovic.

Lazar Samardzic

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sky Sport, Pianeta Atalanta