Champions League: griglia delle possibili favorite

La miglior competizione europea entra nel vivo con gli ottavi di finale

Oggi riparte la Champions League con le sedici squadre rimaste pronte a darsi battaglia per il trofeo più importante a livello di club. Dalle possibili sorprese alle favorite, vediamo una griglia che comprenda tutte le compagini che potrebbero ambire alla vittoria finale. Come sempre davanti a tutti c’è il Real Madrid, squadra regina della competizione con 15 trionfi e capace di eliminare già il Manchester City ai sedicesimi; i blancos hanno blasone, esperienza e tanti campioni pronti a scendere in campo, come ogni anno sono loro la squadra da battere e la favorita numero uno. Dietro al Real Madrid ecco alla pari Liverpool e Barcellona che stanno vivendo grandi stagioni e puntano al grande trionfo europeo; i Reds stanno dominando la Premier League e hanno fatto lo stesso con il girone unico di Champions League, ora vorranno confermarsi anche in questa fase, potendo contare su un Salah in versione pallone d’oro e su una squadra abituata ai grandi palcoscenici. Il Barcellona quest’anno è tornato a far paura e si giocherà il campionato fino all’ultimo con Real e Atletico Madrid, ha un attacco stellare e numeri offensivi incredibili, ha tutte le carte in regola per spingersi in fondo e tornare sul trono d’Europa. Alle loro spalle ecco l’Inter e il Bayern Monaco che potrebbero incrociarsi già ai quarti di finale e che sono entrambe pronte a sognare grandi traguardi. I nerazzurri hanno disputato un’ottima prima fase e sono l’unica italiana rimasta in gioco, inoltre sono primi in campionato e in semifinale di Coppa Italia, un grande percorso in Champions League sarebbe il segnale di un’altra grande stagione. I bavaresi invece stanno dominando la Bundesliga e hanno eliminato il Celtic con più di qualche problema, il derby tedesco contro il Leverkusen è tutt’altro che semplice anche se dalla loro hanno l’esperienza e una squadra nel totale più forte dei rivali. L’arsenal invece parte leggermente indietro in virtù di un periodo non semplice e di tanti infortuni; la squadra di Arteta è favorita contro il PSV e potrebbe regalarsi un gran quarto di finale contro la vincente del derby di Madrid. Proprio l’Atletico, insieme con il PSG sono le due outsiders più credibili nonostante i due ottavi di finale più difficili contro Real Madrid e Liverpool; i colchoneros stanno disputando una gran stagione in campionato e conoscono benissimo i rivali, dunque sebbene il Real sia favorito, i ragazzi di Simeone potrebbero essere la sorpresa del torneo spinti dal grande entusiasmo. Il PSG come ogni anno ormai domina in Francia e la squadra sembra più rodata rispetto agli anni precedenti; il passaggio del turno contro il Liverpool sarebbe comunque una grande sorpresa ma i parigini hanno un grande attacco e un’ottima rosa in generale.

