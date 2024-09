Napoli, l’assenza dalle coppe può essere davvero un vantaggio

Tempo di lettura 2 minuti

I partenopei sfrutteranno l’intera settimana per preparare i match, potendo disputare un’annata più brillante in campionato

Il Napoli di Antonio Conte dopo il pessimo esordio contro il Verona si è messo in moto; i tre successi consecutivi contro Bologna, Parma e Cagliari lo issano al secondo posto della classifica con ottime prospettive per il futuro. La disastrosa scorsa stagione conclusa senza centrare la qualificazione in nessuna competizione europea passadossalmente può essere un vantaggio, soprattutto con un allenatore come Conte in panchina. Avendo tutta la settimana a disposizione per la preparazione delle partite, il tecnico può lavorare con calma e sfruttare ogni elemento della rosa senza spremerlo, andando così meno incontro anche al rischio di infortuni. Quella contro il Cagliari nell’ultimo turno è stata una vittoria fin troppo larga nelle proporzioni, con i sardi che avrebbero meritato di segnare almeno un gol; questo però è un segnale di una squadra compatta che nonostante conceda qualche occasione di troppo in difesa, in attacco è già molto rodata e brillante. I nuovi arrivi nel reparto offensivo, con la collaborazione sempre decisiva di Kvaratskhelia, stanno dando un gran contributo, ed anche Buongiorno si è già guadagnato la leadership del reparto arretrato. Lukaku e David Neres nei pochi minuti che sono stati in campo hanno impattato alla grande sui gol finora messi a segno dalla squadra: il belga ne ha già realizzati due fornendo anche due assist, mentre il brasiliano in soli quaranta minuti divisi in tre spezzoni di gare è già a quota tre assist e guida in solitaria questa classifica. Ora alla prossima la Juventus sarà un primo passo importante per testare le reali ambizioni dei partenopei che non hanno avuto big match ma che hanno mostrato grande carattere in questi primi impegni; anche a livello mentale la sfida sarà molto sentita ed il Napoli vorrà sicuramente proseguire su questa onda di entusiasmo anche nella sfida che in città è sentita più più tutte le altre.

Fonte foto: sport.quotidiano.net

Alessandro Fornetti