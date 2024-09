Nuova Champions League: si parte domani, il Real difende il titolo

Tempo di lettura 4 minuti

Domani sera prenderà il via il nuovo formato della principale competizione continentale per club, vediamo la griglia delle possibili favorite alla vittoria finale

Ormai il conto alla rovescia è quasi terminato. Da domani sera infatti partirà il nuovo formato della Champions League a 36 squadre. Nella prima fase, ogni club ne affronterà altri otto, quattro in casa e quattro in trasferta e la classifica finale sarà unica. Più partite e più spettacolo, a cominciare da questa settimana che vedrà diversi big match andare in scena. Vediamo allora una griglia delle possibili favorite alla vittoria finale.

In pole position, se guardiamo al valore e alla completezza della rosa, c’è il Manchester City. In otto anni ai Citizens Guardiola ha vinto la coppa dalle grandi orecchie soltanto una volta, ma all’inizio di ogni edizione riesce difficile individuare una squadra più forte dal punto di vista tecnico, del gioco corale e dell’esperienza di quella inglese. Con un Haaland in questo incredibile stato di forma poi è indubbio che il City sia ad oggi la formazione da battere e visto che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Pep con i blu di Manchester, concludere con un bis sarebbe il modo migliore per chiudere un ciclo leggendario.

In seconda posizione c’è inevitabilmente il Real Madrid. I Blancos sono ormai i padroni morali della competizione. Nessuno li considera mai i principali favoriti ad inizio stagione, se non altro per una questione di legge dei grandi numeri. Quando cala il sipario sulla Champions però capita spesso che la coppa dalle grandi orecchie se la portino a casa loro, come successo lo scorso giugno. Quest’anno poi al super team di Ancelotti si è aggiunto un certo Kylian Mbappé, che ha scelto il club più vincente di sempre per coronare il sogno di alzare al cielo l’ex Coppa dei Campioni, un trofeo che ancora manca al suo comunque fantastico albo d’oro personale.

Dietro le due principali favorite, distanti ma non troppo, troviamo le rivali in patria di City e Real. Da un lato sia Arsenal che Liverpool hanno sulla carta la rosa ed anche l’esperienza per arrivare fino in fondo. Entrambe le squadre giocano a memoria (anche i Reds nonostante il cambio allenatore e l’arrivo di Slot), possiedono qualità in ogni reparto e dopo diverse stagioni concluse da eterne seconde vogliono dimostrare di poter ribaltare le gerarchie. Alle spalle dei due team inglesi, c’è il nuovo di Barcellona di Hansi Flick, primo nella Liga con 5 vittorie in 5 partite. E’ presto per dire dove arriveranno i blaugrana, ma l’inizio è stato il migliore possibile. Più indietro invece il Bayern Monaco di Vincent Kompany, molto forte sulla carta, ma ancora un cantiere aperto.

Le italiane? Quest’anno per la prima volta nella sua storia la Serie A ne schiererà cinque alla partenza della Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Tra queste forse soltanto l’Inter può pensare di tenere testa ai top club del continente ed arrivare fino in fondo. Come abbiamo visto nella scorsa stagione con l’Atalanta però, le formazioni italiane negli scontri secchi o a eliminazione diretta possono mettere in difficoltà chiunque, a prescindere dal formato della competizione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)