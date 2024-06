Napoli: Kvaratskhelia rimanda le discussioni sul suo futuro a dopo l’Europeo

Tempo di lettura 1 minuto

Il talento georgiano è ora impegnato ad Euro 2024 e dopo le dichiarazioni del suo procuratore ha preferito per il momento scansare le domande sul suo rinnovo con i partenopei

Queste prime settimane di calciomercato sono state a dir poco turbolenti in casa Napoli: la telenovela Di Lorenzo, i contrasti di Osimhen con la Federcalcio nigerianaed infine le parole del procuratore di Kvaratskhelia, che qualche giorno fa ha comunicato la volontà del suo assistito di lasciare Napoli ed approdare in una squadra che gioca la Champions League. Il club partenopeo ha immediatamente risposto con un duro comunicato invitando il giocatore georgiano ed il suo agente a rispettare il contratto ancora in vigore. C’è chi dice che queste dichiarazioni siano state solo un pretesto per forzare la società al rinnovo ed in effetti potrebbe essere così. Intervistato dopo la partita contro la Turchia, Kvaratskhelia ha infatti temporeggiato, affermando che deciderà del suo futuro solo dopo Euro 2024 e che ora pensa solo a far bene con la propria nazionale. Tutto è ancora in bilico dunque, sia Conte che i tifosi azzurri dovranno attendere ancora un po’ per conoscere il destino di uno dei migliori giocatori della loro squadra.

Luca Missori

(Fonte immagine: Spazionapoli.it)