Italia-Spagna, ecco i precedenti agli Europei: domani sarà l’ottava sfida, Azzurri in vantaggio

Prima della partita di domani sera, si contano già sette match tra le due nazionali nella storia dell’Europeo, il primo nel 1980, l’ultimo tre anni fa con la vittoria ai rigori in semifinale

Domani sera, Spagna ed Italia si affronteranno per l’ottava volta durante un Europeo, diamo dunque un’occhiata ai sette precedenti. Il primo confronto risale al 1980, quando l’Italia ospitò la manifestazione e pareggiò 0-0 con gli iberici. Otto anni dopo, la prima vittoria per gli Azzurri, 1-0 grazie ad un gol del compianto Gianluca Vialli. In entrambi i casi si trattava di sfide del girone, come quella di domani. Agli ottavi di finale nel 2008 invece, prima grande delusione italiana: dopo 120 minuti terminati sullo 0-0, la Spagna passò ai rigori grazie agli errori di De Rossi e Di Natale, vincendo poi anche il torneo. Quattro anni dopo, ad Euro 2012, ecco il bis delle Furie Rosse, che in finale batterono l’Italia di Prandelli con un secco 4-0 dopo averci pareggiato 1-1 nel girone. Gli ultimi due precedenti al contrario hanno sorriso agli Azzurri: nel 2016 grande impresa della nazionale di Conte, vittoriosa per 2-0 agli ottavi di finale; nel 2021 infine la sofferta vittoria in semifinale ai rigori, che ha spalancato ai ragazzi di Mancini le porte della memorabile finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)