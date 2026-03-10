Napoli, infortunio per Vergara, Calhanoglu si ferma di nuovo, ipotesi Beppe Iachini o Guido Pagliuca come nuovo allenatore della Sampdoria

Tempo di lettura 2 minuti

Il trequartista dei partenopei tornerà in campo dopo la sosta, il mediano nerazzurro salterà anche l’Atalanta, mentre è ancora caotica la situazione nel club doriano

La vittoria importante di venerdì sera contro il Torino ha avuto un sapore agrodolce per il Napoli, che ora deve fare i conti con l’ennesimo infortunio muscolare della stagione. Questa volta è il turno di Antonio Vergara, che al termine del match contro i granata ha accusato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Dai primi esami strumentali è emerso che il trequartista dei partenopei dovrà stare fermo almeno per tre settimane. Niente play-off per il mondiale con la maglia dell’Italia ed è anche incerto il suo recupero per l’importante sfida col Milan del prossimo 6 aprile. Molto più probabile il suo rientro nella giornata successiva contro il Parma.

In casa Inter invece il centrocampista turco, Calhanoglu, in panchina nel derby di domenica scorsa, non stava già bene dalla rifinitura, accusa un lieve risentimento all’adduttore della coscia destra. Il giocatore nerazzurro salterà dunque sicuramente il prossimo match di campionato contro l’Atalanta e proverà a recuperare per l’impegno con la Fiorentina del turno successivo. Sta meglio invece Bastoni, uscito nei minuti finali contro i rossoneri. Solo una forte botta al ginocchio per lui.

Continua il caos infine in casa Sampdoria. La società blucerchiata, in piena lotta per evitare i play-out in Serie B, ha sollevato dall’incarico sia Angelo Gregucci che Salvatore Foti ed ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Ad interim, la panchina doriana è stata affidata ad Attilio Lombardo, già collaboratore tecnico del club. Nella giornata di ieri era spuntata la clamorosa ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini, ma il tecnico dell’Al Sadd in prima persona ha smentito la notizia. Le soluzioni più probabili, al momento, restano quelle di Beppe Iachini e Guido Pagliuca.

