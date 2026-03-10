Bologna-Roma: il derby italiano in Europa League

Tempo di lettura 3 minuti

Tra due giorni ci sarà l’andata della sfida tra rossoblù e giallorossi che, assieme al ritorno, deciderà quale italiana resterà nell’ex Coppa Uefa

Giovedì andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma, allo stadio Dall’Ara. Sarà il 21esimo derby europeo tra squadre italiane della storia, il quarto per i giallorossi (due sconfitte contro Inter e Fiorentina e un passaggio del turno, nel 2024, con il Milan) e solo il secondo per i rossoblù (l’altro precedente risale al 1998-99 contro la Sampdoria in Intertoto, i rossoblu ebbero la meglio). In questo articolo andremo ad analizzare la sfida in generale e di come, le due squadre, arrivano alla partita.

Iniziamo da chi ospiterà la gara di andata: il Bologna. La squadra di Italiano fatica a trovare continuità. Dopo un periodo di risultati negativi, specialmente in campionato, ha vinto 5 partite consecutive tra tutte le competizioni per poi capitolare nuovamente contro il Verona in casa. Di conseguenza viene complicato capire il “livello” reale dei rossoblù nonostante le qualità dei giocatori non vengano messe in discussione. Se parliamo esclusivamente della loro versione europea la questione è diversa: il Bologna ha perso solo la prima gara di League Phase contro l’Aston Villa per poi ottenere 6 vittorie e 3 pareggi nelle successive 9 partite. In più non va dimenticato che i rossoblù hanno sfiorato l’accesso diretto agli ottavi di finale recuperando diversi punti negli ultimi match.

Passiamo ora ai ragazzi di Gasperini che, così come il Bologna, arrivano da una brutta sconfitta in campionato. La Roma sta affrontando un periodo altalenante nell’ultimo mese e mezzo anche se, guardando la situazione in generale, i giallorossi stanno disputando un ottima stagione. Gli infortuni sono sicuramente uno dei motivi del momento non eccezionale della Roma dato che, ad oggi, Gasperini non può contare su: Dybala, Soule, Ferguson e Dovbyk oltre ad Hermoso che è tornato ad allenarsi solo di recente. Il punto di questo discorso non è trovare un alibi ai giallorossi ma raccontare la realtà: l’allenatore della Roma non ha molta scelta in attacco e questo complica inevitabilmente le cose.

Parlando in generale è difficile prevedere l’andamento della doppia sfida. L’unico precedente in stagione risale alla prima giornata di Serie A, 1-0 per i giallorossi, ma parliamo di più di sei mesi fa e quindi è quasi inutile cercare di trarre informazioni utili da quella gara. L’unica cosa che potrebbe spingere i favori del pronostico verso la Roma è che la stessa ha degli elementi della rosa che sono abituati a giocare partite di questo livello mentre il Bologna è un po’ più inesperto. D’altro canto però i rossoblù sono campioni in carica della Coppa Italia e non vanno sminuiti o sottovalutati. Le due squadre si conoscono bene ed è verosimile, e non mi spingo oltre, prevedere una gara equilibrata.

Appuntamento dunque a giovedì alle 18.45 per Bologna-Roma, l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina