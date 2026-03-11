L’Iran si tira fuori dal Mondiale, clausola a sorpresa su Zapata, Marcus Thuram recupera

Tempo di lettura 2 minuti

Il Ministro dello Sport ha annunciato la decisione in vista della kermesse internazionale, il Torino può svincolare l’attaccante colombiano e Chivu sorride per il francese

Era nell’aria e adesso è arrivata anche la conferma: l’Iran non parteciperà al Mondiale 2026. Il Ministro dello Sport, Ahmad Donjamali, ha annunciato appunto la decisione della federazione iraniana di non giocare la kermesse internazionale che si svolgerà tra giugno e luglio in USA, Canada e Messico. Eloquenti le parole dello stesso Ministro dello Sport: “Dal momento che questo governo corrotto (governo degli Stati Uniti, ndr) ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare al Mondiale”. Qualche giorno fa, Donald Trump, aveva invece rassicurato tutti sulla presenza dell’Iran al Mondiale.

In casa Torino è in bilico il futuro del capitano Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, il cui contratto scadrà nel 2027, potrebbe lasciare il Toro con un anno di anticipo. Sul contratto, infatti, vige una clausola che permette ad entrambe le parti una risoluzione del contratto, con il club granata chiamato, nel caso, a pagare una penale di un milione di euro. La decisione verrà presa a maggio. L’obiettivo del Torino è quello di alleggerire il monte-ingaggi e oggi Zapata guadagna 3 milioni di euro lordi l’anno.

Duvan Zapata

Buone notizie in casa Inter. Cristian Chivu, in vista del delicato match contro l’Atalanta, recupera Marcus Thuram. Il francese aveva saltato il derby di Milano, perso 1-0, per febbre. Bastoni dovrà essere valutato, mentre Calhanoglu e Lautaro Martinez rientreranno tra la Fiorentina e la sosta per le nazionali. Inoltre Denzel Dumfries si prepara a scendere nuovamente in campo dal primo minuto. L’ultima volta è successo il 9 novembre scorso contro la Lazio, partita in cui si era infortunato alla caviglia.

Marcus Thuram

