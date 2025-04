Napoli: infortunio di Neres più grave del previsto, stop di almeno tre settimane

Tempo di lettura 1 minuto

L’esterno dei partenopei aveva saltato già la sfida contro il Monza per un problema muscolare, gli ulteriori esami hanno decretato che il rientro non avverrà prima di una ventina di giorni

Un infortunio, l’ennesimo in casa Napoli in quest’ultimo periodo, che rischia di complicare la volata scudetto dei partenopei. David Neres infatti ha rimediato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra che lo costringerà ad uno stop di almeno tre settimane. Il calciatore brasiliano aveva già saltato in via precauzionale la trasferta di Monza di sabato scorso ed in seguito agli ultimi esami strumentali sarà indisponibile almeno per le prossime tre partite di Serie A contro Torino, Lecce e Genoa. Conte punta a recuperarlo dunque per le ultime due giornate di campionato contro Parma e Cagliari, ma le condizioni di Neres andranno comunque monitorate di settimana in settimana per scongiurare ricadute.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)