Arsenal-Crystal Palace può regalare la Premier League al Liverpool

Questa sera i ragazzi di Arteta cercheranno di rimandare il più possibile la festa dei Reds

La partita di oggi può chiudere definitivamente la corsa alla Premier League. L’Arsenal, secondo a -13 dal Liverpool, sfiderà oggi il Crystal Palace in una gara decisiva per le sorti del campionato. In caso di sconfitta dei Gunners sarà matematico il trionfo dei ragazzi di Arne Slot mentre, se l’Arsenal dovesse vincere o pareggiare, la festa verrebbe solo rimandata alla partita del Liverpool. Salah e compagni sfideranno domenica il Tottenham e, qualora dovessero vincere, potranno festeggiare in casa il successo in Premier League che manca dalla stagione 2019-2020.

Appuntamento a stasera per Arsenal-Crystal Palace che potrà decidere le sorti del campionato inglese.

