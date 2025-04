Coppa Italia, le ultime sul derby di Milano

Tempo di lettura 1 minuto

Oggi il ritorno della semifinale di Coppa Italia che, per motivi diversi, è fondamentale per entrambe le squadre

Alle 21 odierne si disputerà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Dopo l’1-1 dell’andata entrambe le squadre vogliono vincere per staccare il pass per la finale di maggio. I nerazzurri sperano nel Triplete mentre i rossoneri cercheranno di rendere meno amaro questo finale di stagione. Visto il nono posto in classifica, la vittoria della Coppa Italia potrebbe essere l’unica possibilità per il Milan di giocare in Europa la prossima stagione.

Inzaghi dovrebbe affidarsi ai titolari fatta eccezione per Calhanoglu e l’infortunato Thuram che verranno sostituiti da Asllani e Taremi. Conceicao conferma il 3-4-3 e si affida a Tammy Abraham in attacco che ha già fatto male all’Inter con il gol che ha deciso la Supercoppa Italiana.

Calcio d’inizio alle ore 21 per conoscere chi sarà la prima finalista della Coppa Italia 2024-25.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina