Napoli freddato a Como, l’Inter ringrazia ed effettua il sorpasso

Il big match di sabato vedrà i nerazzurri in testa dopo la caduta di ieri della squadra di Antonio Conte contro i lariani

Tre è il numero giusto per l’Inter. Al terzo tentativo arriva il sorpasso dei ragazzi di Inzaghi ai danni del Napoli dopo i due falliti in precedenza (anche se uno valeva l’aggancio). Stavolta, però, avevano giocato prima i nerazzurri sabato sera battendo a fatica il Genoa grazie al decimo gol in campionato di Lautaro Martinez. La pressione messa sugli azzurri ha dato i suoi frutti visto che in quel di Como sono rimasti imbrigliati dalle trame della formazione di Fabregas. È finita 2-1 per il padroni di casa con la clamorosa autorete di Rrahmani, il pareggio di Raspadori e l’ennesima rete di Diao, ormai il colpo più importante del mercato di gennaio. Sabato alle 18 lo scontro diretto al Maradona che vedrà l’Inter avanti di un punto sul Napoli. Un faccia a faccia al cardiopalma che dirà molto sul discorso scudetto. Dietro l’Atalanta attende a tre punti dalla vetta.

Glauco Dusso