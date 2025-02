Disfatta per le italiane in Champions

Tempo di lettura 3 minuti

Questi spareggi, novità relativa al nuovo format, hanno lasciato tanta delusione nei club italiani. Feyenoord, Bruges e PSV non erano sulla carta avversari superiori per rispettivamente Milan, Atalanta e Juventus, invece il verdetto sul campo è stato negativo per le compagini del nostro Paese

Una disfatta completa per i club italiani in Champions. Analizziamo le situazioni delle tre squadre coinvolte.

Il Milan non è riuscito a ribaltare l’uno a zero subìto in Olanda, ha pesato anche l’espulsione rimediata da Theo Hernandez ad inizio secondo tempo che ha scombinato le strategie rossonere. Non è stato sufficiente neanche il classico gol dell’ex siglato da Gimenez, perchè l’uno a uno finale ha condannato il club rossonero all’elminazione. Il tecnico Sergio Conceicao aveva avuto un debutto da sogno, battendo in rimonta prima la Juve e poi l’Inter nella Supercoppa italiana alzando poi il trofeo al cielo, ma a distanza di oltre un mese da quel successo qualcosa non sta funzionando. Gli alti e bassi che avevano caratterizzato la gestione Paulo Fonseca si stanno ripetendo e non permettono al Milan di sognare in grande. Ora testa al quarto posto in campionato, considerando che quest’anno la quinta posizione difficilmente varrà un posto in Champions in quanto l’Italia per ora non sta nelle prime due posizioni del Ranking Uefa, e alla semifinale di Coppa Italia.

L’Atalanta, dopo il trionfo della scorsa stagione in Europa League, invece non è riuscita a mantenersi ad altissimi livelli e ha ceduto il passo al Bruges. Doppio successo per i belgi, sia all’andata che al ritorno (2-1, 1-3). Lo 0-3 del ritorno avvenuto nel primo tempo ha stupito tutti, poi l’ingresso in campo nella ripresa di Lookman, autore del gol dell’Atalanta, aveva riacceso le speranze fino al rigore fallito dallo stesso giocatore nigeriano. Francamente non è stato piacevole ascoltare Gasperini nel dopo gara, l’allenatore avrebbe voluto che a presentarsi dagli undici metri fosse un altro calciatore in quanto considera Lookman tra i peggiori rigoristi mai visti. Erano proprio necessarie queste dichiarazioni da parte del tecnico nerazzurro? Perchè non ha deciso il mister il rigorista anche per quella occasione? Lookman ha poi risposto con un laconico: ‘Mi ferisce e lo trovo irrispettoso. Il rigorista designato mi ha incaricato di calciarlo e l’ho fatto”.

Infine la Juve oltre a non aver praticamente mai partecipato anche quest’anno nella lotta scudetto è stata buttata fuori dalla Champions già agli spareggi. La vittoria di misura ottenuta a Torino (2-1) non è bastata e in Olanda il PSV ha avuto la meglio, 3-1 dopo i supplementari. Dopo i vari investimenti economici effettuati i bianconeri al massimo potranno tornare in Champions qualificandosi tra le prime 4 in campionato e vincere la Coppa Italia, tutti traguardi raggiunti lo scorso anno da Max Allegri. Senza dubbio il popolo bianconero si aspettava molto di più da Thiago Motta sia per ciò che concerne i risultati che sul piano del gioco.

Fonte foto: GQItalia.it

Stefano Rizzo