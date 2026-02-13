Milano-Napoli per un weekend da urlo: San Siro e il Maradona pronti a ribollire

Tempo di lettura 3 minuti

Prima il derby d’Italia e poi lo scontro tra azzurri e giallorossi. Una due giorni fantastica che potrà diventare significativa per l’intero campionato

Inter-Juventus e Napoli-Roma, la venticinquesima giornata di Serie A può rivelarsi molto significativa per le zone nobili della classifica. A San Siro e al Maradona si giocheranno due scontri diretti, due partite chiave sia per la lotta scudetto che per la prossima Champions League.

Un Inter-Juventus da innamorati

Si parte la sera di San Valentino, quando il Meazza si tingerà a festa per ospitare la Beneamata, capolista, e la Vecchia Signora, quarta. Un derby d’Italia da cuori forti (e innamorati). L’Inter non vince uno scontro con una tra Juve, Napoli e Milan dallo scorso 22 aprile 2024, ossia dalla notte della seconda stella. Gli uomini di Chivu devono, dunque, sfatare un tabù e in caso di successo, darebbero un fortissimo segnale all’intero campionato. E’ giusto sbilanciarsi: se l’Inter dovesse battere la Juventus, all’80% il titolo è già bello che nerazzurro; ma dall’altro lato, occhio ad una Juve rinata dopo la cura Spalletti. La Vecchia Signora gioca bene e nelle grandi partite si esalta (Roma e Napoli docet). Se i bianconeri dovessero portare a casa i 3 punti, allora non solo la lotta scudetto si riaprirebbe definitivamente (oggi Milan a Pisa), ma il messaggio con su scritto: “La Juve è tornata” sarebbe dirompente.

Conte vs Gasperini per un Napoli-Roma da paura

Da Milano a Napoli, con tappa allo stadio Diego Armando Maradona. Se il sabato sera sarà da cuori forti, la domenica non sarà da meno. Conte e Gasperini uno contro l’altro: il Napoli terzo e con 49 punti ospita la Roma quinta con 46. I partenopei, feriti dall’eliminazione in Coppa Italia, da adesso giocheranno una sola competizione: appunto, il campionato. Hojlund e compagni devono dare continuità alla vittoria in extremis contro il Genoa a Marassi. La situazione è delicata, ma la squadra ha già dimostrato di saper reagire nei momenti di difficoltà. Lo sa bene la Roma, che, però, arriverà al Maradona con l’obiettivo dell’aggancio in classifica. Un colpo ai danni dei campioni d’Italia darebbe alla formazione di Gasperini un ulteriore surplus di autostima. La Roma, in questa stagione, non ha ancora vinto uno scontro diretto: sconfitta contro l’Inter, sconfitta e pareggio contro il Milan, sconfitta contro la Juve e sconfitta contro il Napoli all’andata. Insomma, i giallorossi hanno conquistato appena 1 punto in 5 partite, ma ora c’è un Malen in più.

Sandro Caramazza

Fonte foto: spazio Napoli