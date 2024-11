Juventus Next Gen: Montero esonerato, torna Brambilla

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex difensore della Vecchia Signora è stato sollevato dall’incarico di allenatore della seconda squadra bianconera, al suo posto torna un ex tecnico di Vinovo

La decisione era nell’aria già da qualche giorno fino a che ieri non è arrivata l’ufficialità: Paolo Montero non è più l’allenatore della Juventus Next Gen. L’ex difensore uruguaiano, che nel finale della scorsa stagione ha occupato anche la panchina della prima squadra, è stato sollevato dall’incarico con un comunicato diramato nella serata di martedì, con cui la società torinese l’ha ringraziato per il lavoro svolto. Al suo posto, torna Massimo Brambilla. Il coach lombardo ha sottoscritto un contratto fino a giugno del 2025 ed ha già allenato la seconda squadra bianconera dal 2022 al 2024 centrando la finale di Coppa Italia di categoria nel suo primo anno in Serie C.

Luca Missori

