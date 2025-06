Napoli, De Bruyne è a Roma per le visite mediche

Tempo di lettura 1 minuto

Il belga è pronto per cominciare la sua avventura con i partenopei, firmerà un biennale

Dopo aver studiato l’affare, come vi avevamo raccontato qui , il Napoli ha affondato il colpo e Kevin De Bruyne è arrivato in Italia. Sta svolgendo le visite mediche di rito a Roma per poi dirigersi verso Napoli per firmare il contratto. Il belga è un grande colpo e potrà dare molto al Napoli e al calcio italiano; in Premier League ha fatto la differenza e si candida ad un ruolo chiave anche in Italia, dove tra l’altro troverà il connazionale Lukaku. Firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. I partenopei si candidano come la favorita per il prossimo anno, avendo già rafforzato la squadra dopo esser riusciti anche a tenere Antonio Conte in panchina.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti