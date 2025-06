Al via il Mondiale per Club tra favorite e possibili sorprese

Tante squadre di altissimo livello si giocheranno il “nuovo” torneo organizzato dalla FIFA

Domenica 15 giugno ore 2 italiane inizierà ufficialmente il nuovo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti. Le 32 squadre provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia nel prossimo mese per alzare l’ultimo trofeo della stagione 2024-25. Per chi non lo sapesse, il Mondiale per Club è strutturato come l’ultima Coppa del Mondo per le nazionali: 8 gironi da 4 squadre (ognuna disputerà 3 partite) in cui le prime due classificate si qualificano agli ottavi. Da qui inizia la fase ad eliminazione diretta in gara secca. Al contrario del Mondiale, qui non si disputerà la finalina per il terzo e quarto posto. A dare il via alle danze saranno l’Al-Ahly, compagine egiziana, e l’Inter Miami di Lionel Messi.

Essendo un torneo alla prima edizione con questo nuovo format, e soprattutto giocato in estate, viene difficile fare dei pronostici ma in questo articolo proveremo a fare una griglia di partenza con i favoriti e le possibili sorprese. Ad oggi, 12 giugno, il Paris Saint-Germain parte in pole position vista la stagione disputata fin qui. Hanno vinto tutto chiudendo l’annata dando l’impressione di avere ancora molte energie fisiche e, soprattutto, mentali. Subito dietro vedo il Manchester City di Guardiola, fresco di nuovi acquisti, e il Real Madrid, anche se ho delle perplessità sul fatto che Xabi Alonso riuscirà subito a far capire ai giocatori il suo stile di gioco. Ancor più indietro, anche se non di molto, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che potrebbe essere una delle sorprese, in ottica finale, di questa competizione.

Al momento le possibilità di Inter e Juventus di vincere il Mondiale per Club sono basse. I nerazzurri, oltre a dover trovare la chimica con Chivu, dovranno dimostrare di aver superato la batosta subita in finale di Champions League e in generale il finale di stagione complicato. Tanti punti interrogativi anche sui bianconeri specialmente sulla rosa dato che, da come sembra, la Juve si muoverà parecchio sul mercato dopo il torneo. Penso però che sia l’Inter che la Juventus possano passare il girone senza troppe difficoltà. I ragazzi di Chivu affronteranno il River Plate, l’Urawa Reds e il Monterrey mentre la Vecchia Signora dovrà sfidare il Manchester City, il Wydad Casablanca e l’Al-Ain.

Tra le possibili sorprese, non per la vittoria finale ma per disputare un buon Mondiale per Club superando le aspettative, vedo il Botafogo, campione in carica della Libertadores, il Palmeiras, ma anche l’Inter Miami degli intramontabili Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba.

Appuntamento dunque a domenica alle 2 di notte per Al-Ahly-Inter Miami che darà il via al Mondiale per Club 2025.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina