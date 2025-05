Napoli Campione d’Italia

Tempo di lettura 2 minuti

La squadra partenopea conquista lo scudetto! Delirio allo stadio Maradona che è testimone del secondo tricolore a distanza di soli 24 mesi dall’ultimo del 2023. Un campionato straordinario che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri che vincono a Como fermandosi al secondo posto della classifica di Serie A

Un’esplosione di gioia allo Stadio Maradona, il Napoli è campione d’Italia e si aggiudica il quarto scudetto in soli 2 anni di distanza dall’ultimo. Un’impresa epica, centrata solo dal grande Napoli di Maradona che vinse nel 1987 e poi nel 1990. Gli azzurri guidati da Antonio Conte vincono contro il Cagliari grazie allo splendido goal in semi rovesciata di McTominay al 42esimo minuto ed al raddoppio mancino di Lukaku al 52esimo che ha cucito in petto lo scudetto alla squadra.

I partenopei ottengono la vittoria del campionato di Serie A con 82 punti frutto di 24 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, a distanza di 1 punto solo segue l’Inter di Simone Inzaghi che chiude la stagione ad 81. È stato un campionato strepitoso sotto tutti i punti di vista, un testa a testa tra il Napoli e l’Inter fino alla fine. Antonio Conte ha lavorato duramente creando i meccanismi giusti, nonostante i disappunti con la società. Merito anche di Lukaku (14 goal) e di McTominay (12 goal).

Con questo tricolore, il tecnico azzurro diventa il primo allenatore a vincere il campionato italiano con tre club diversi: Juventus, Inter e Napoli.

McTominay e Lukaku

La prossima stagione sarà di cambiamenti, molto probabilmente Conte lascerà Napoli. Ora però è il momento del popolo partenopeo che è sceso nelle piazze di tutto il mondo per festeggiare come solo lui sa fare. Non c’è dubbio che anche sull’aspetto goliardico e festoso sia il primo in classifica.

Fonti foto: fanpage.it

Silvana Perrini