PSG e Stoccarda, trionfo nelle coppe nazionali! Mbappé si consola con la Scarpa d’Oro

Assegnati i trofei in Francia e Germania, parigini che si preparano al meglio alla finale di Champions League, termina il sogno dell’Arminia Bielefeld. Intanto il Real Madrid annuncia Xabi Alonso mentre il francese è il re dei bomber

Ultimi atti in giro per l’Europa per quanto riguarda i trofei nazionali. Tutto da previsioni in Coppa di Francia allo Stade de France di Parigi. La finale tra PSG e Reims è stravinta dalla squadra di Luis Enrique. Il risultato recita 3-0 (Barcola doppietta e Hakimi) per i parigini che mettono il secondo tassello per un eventuale triplete. Inter avvisata, sabato a Monaco di Baviera la possibilità di concludere l’opera. Si tratta del successo numero 16 in questa competizione per il PSG che stacca ancora di più il Marsiglia fermo a 10, anche per il Reims penultimo match della stagione visto che lo aspetta il delicatissimo ritorno del playoff retrocessione con il Metz. All’andata 1-1.

In Germania sfida senza storia quella che vedeva di fronte la sorpresa del torneo, l’Arminia Bielefeld e lo Stoccarda. Quest’ultimo a Berlino vince la sua quarta coppa di Germania con il risultato di 4-2, un successo che non arrivava da 28 anni. Vittoria che porta la firma di Woltemade, Millot (2) e Undav. Inutili la rete di Kania e l’autogol di Vagnoman che rendono però meno amaro il risultato per la neopromossa in serie B tedesca comunque autrice di una vera e propria impresa.

Lo Stoccarda solleva la DFB Pokal – Fonte sport.sky.de

Capitolo allenatori. Sempre in Germania ten Hag è praticamente il nuovo tecnico del Bayer Leverkusen. Colui che gli ha lasciato il posto va in Spagna. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, infatti, il Real Madrid dà il benvenuto ufficiale come nuovo tecnico a Xabi Alonso.

Infine Mbappé, nonostante la stagione amara di squadra potrà fregiarsi della Scarpa d’Oro. Vinta la classifica cannonieri con 31 reti, il francese del Real precede nella speciale classifica Gyokeres dello Sporting Lisbona e Salah del Liverpool.

Glauco Dusso