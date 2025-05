Cherki, che occasione per i top club: talento super

Tempo di lettura 3 minuti

Il classe 2003 lascerà il Lione e diventerà uomo mercato per diversi grandi squadre europee. Si tratta di un giocatore molto interessante

Da segnare sul taccuino, se ancora non è stato fatto, sì perché Rayan Cherki farà parlare di sé nei prossimi anni. Il talentuoso centrocampista offensivo francese, classe 2003, ha finito la sua ultima stagione con il Lione da autentico protagonista. Nel complesso, tra Ligue 1 e coppe, ha messo a referto ben dodici gol e venti assist. Numeri molto importanti e positivi, resi ancor più prestigiosi dal riconoscimento assegnatogli dalla Uefa come miglior giovane dell’anno in Europa League. Il ragazzo – che ha anche passaporto italiano, tant’è che lo stesso Luciano Spalletti ha pensato anche di convocarlo nei mesi scorsi – ha deciso di lasciare l’OL. Difatti, si è messo sul mercato, diventando occasione prelibata per diversi grandi club.

Il talento di Cherki non è passato inosservato soprattutto dalle parti del Borussia Dortmund, che quando si parla di giovani ha, per forza di cose, sempre una marcia in più, ma il club giallonero non è l’unica società prestigiosa ad aver messo gli occhi sul talento franco-algerino. Infatti, in Premier League piace tanto al fresco campione d’Inghilterra Liverpool di Slot e al Manchester United. I Red Devils, peraltro, hanno notato da vicino le sue qualità con lo stesso Cherki in gol nel pirotecnico quarto di finale di ritorno dell’Old Trafford, conclusosi con il successo inglese per 5-4. La valutazione che ne fa il Lione è di circa 35-40 milioni di euro, nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno 2026. Certo, la spesa non sarebbe di poco conto, ma per Cherki si potrebbe fare anche un’eccezione. In Italia, ci pensano sia Milan che Juventus.

Ma che talento è Cherki? Beh si tratta di un giocatore molto rapido e veloce, capace di giocare anche dietro la punta oltre che sulla fasce. Dotato di ottima versatilità e di uno straordinario dribbling agisce principalmente sulla trequarti e come esterno di destra o sinistra. D’altronde è bravo con entrambi i piedi e questo gli permette di avere anche una buonissima facilità di calcio. Cherki, come sottolineato in precedenza, ha origini italiane, grazie alla nonna paterna originaria di Bari e appunto anche la Federazione italiana, nel mese di novembre, ha cercato di avviare i contatti per convincerlo ad unirsi alla Nazionale azzurra. Il classe 2003 ha giocato nelle giovanili della nazionale francese, nonché in quella olimpica, ma ancora non nella nazionale maggiore, ma sarà solamente questione di giorni, perché Didier Deschamps lo ha inserito nella lista dei convocati per la final four di Nations League.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Today