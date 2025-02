Mourinho rischia dieci giornate di squalifica per frasi razziste

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico del Fenerbahce denunciato dal Galatasaray durante l’ultimo match del campionato turco

Jose Mourinho fa parlare ancora di se per questioni non strettamente di campo; dopo la sentitissima partita contro il Galatasaray terminata senza reti, l’allenatore del Fenerbahce nella conferenza stampa post partita si è lasciato andare ad un “saltavano come scimmie” riguardo l’atteggiamento dei calciatori avversari in panchina. Il Galatasaray ha reagito duramente denunciando alla UEFA il tecnico che ora rischia dieci giornate di squalifica; di contro il suo club lo difende definendo le sue frasi decontestualizzate. Il rischio squalifica è concreto perché la UEFA giustamente non transige su frasi o termini razzisti.

