Inter: Lautaro Martinez a rischio squalifica per bestemmia

Al termine della partita contro la Juventus un labiale sospetto potrebbe portare alla sanzione, in ogni caso dopo la sfida col Napoli

Una decina di giorni fa, al termine del match tra Juventus e Inter vinto di misura dai bianconeri, le telecamere si sono soffermate su un Lautaro Martinez furioso per il risultato finale. La scena non è sfuggita alla Figc, che ha aperto un’indagine sull’attaccante argentino, non ancora terminata, per presunta bestemmia. La Procura federale sta vagliando i vari filmati alla ricerca dell’audio che confermi l’utilizzo delle espressioni blasfeme. In caso positivo, ai sensi dell’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, Lautaro sarà punito con una giornata di squalifica. Le indagini comunque si concluderanno non prima della prossima settimana quindi il bomber nerazzurro non rischia di saltare il big match di sabato prossimo contro il Napoli.

Luca Missori

