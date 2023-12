Mourinho fa la conta: col Bologna attacco ridotto all’osso

Tempo di lettura 1 minuto

Ieri sera con la Fiorentina infortuni per Dybala e Azmoun, Lukaku invece è stato espulso per un brutto intervento, nella sfida di domenica prossima scelte obbligate

Il match con la Fiorentina lascia degli strascichi importanti per la Roma. Domenica prossima è in programma lo scontro diretto per la Champions League in quel di Bologna. La squadra di Mourinho dovrà affrontarlo con soli due attaccanti. Oltre al lungodegente Abraham il portoghese perderà Lukaku per squalifica, dopo il primo rosso in carriera rimediato ieri, ma non avrà a disposizione anche Dybala e Azmoun. L’argentino è uscito anzitempo per un fastidio muscolare nella prima frazione. Nessuna lesione ma almeno dieci giorni di stop per lui. Stessi tempi di recupero anche per l’iraniano che entrato al posto della Joya si è dovuto arrendere a un problema al polpaccio nella ripresa. Al Dall’Ara, dunque, scelte obbligate davanti con i soli Belotti ed El Shaarawy a disposizione. Non una bella situazione vista la gara delicata. In Europa League presente anche Lukaku.

Glauco Dusso