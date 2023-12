Tempo di lettura meno di un minuto

Lo svedese a meno di un anno dal suo ritiro entra nella dirigenza rossonera con il ruolo di Senior Advisor

Ora è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic torna al Milan con un ruolo in dirigenza. Lo svedese sarà Senior Advisor della proprietà con un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali, si occuperà dello sviluppo dei calciatori e la formazione per alte prestazioni e anche a progetti importanti come lo stadio. Queste le parole dell’ex attaccante: “Amore per i rossoneri senza fine, una decisione presa non alla leggera”.

Il presidente Scaroni e l’AD Furlani hanno speso qualche parola per dare il bentornato ad Ibra lodandolo per la sua creatività e per la sua etica del lavoro che l’ha portato a molti successi.

Fonte foto: pianetamilan.it

Davide Farina