Morto il calciatore del Liverpool Diogo Jota

Lutto nel mondo del calcio. Nella scorsa notte l’attaccante portoghese è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in Spagna dove ha perso la vita insieme al fratello Andrè Silva

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Diogo Jota, ventottenne, attaccante del Liverpool. Il calciatore mentre era in auto nella provincia di Zamora (Spagna) è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale dove purtroppo, in circostanze ancora da definire, è morto insieme al fratello Andrè Silva, 25 anni, calciatore del FC Penafiel, squadra portoghese che milita nella seconda serie.

Diogo Jota era convolato a nozze lo scorso 22 giugno. Lascia la moglie e tre figli ed un grande vuoto nel modo del calcio.

Il calciatore dei Reds ha avuto una carriera molto intensa e ricca di gratificazioni e trofei.

Il suo esordio nel campionato portoghese risale all’età di 18 anni con il Pacos de Ferreira (2014-2016). Viene poi acquistato nel 2016 dall’Atletico Madrid che lo gira immediatamente in prestito al Porto. Dal 2017 al 2020 milita nel Wolverhampton. Nel 2020 arriva la grande chiamata del Liverpool. In cinque stagioni con i Reds colleziona molte vittorie importanti. È campione d’Inghilterra nel 2024/2025, nel 2024 e 2022 è vincitore della Coppa di Lega inglese e sempre nel 2022 è trionfatore della Coppa d’Inghilterra e della SuperCoppa inglese.

Con la Nazionale Portoghese vince la Nations League nel 2025.

La sua prematura scomparsa lascia sgomento e tristezza. Il Liverpool FC ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge : “Il Liverpool è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito ad un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André. Il Liverpool FC non rilascerà ulteriori commenti al momento e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e André, mentre cercano di elaborare una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto“.

Fonti foto: ilsole24ore.it tribalfootball.con

Silvana Perrini