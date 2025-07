Retegui conteso tra Milan e Al-Qadsiah

Tempo di lettura 2 minuti

Il capocannoniere della Serie A 2024-25 potrebbe lasciare l’Atalanta dopo solo una stagione

Mateo Retegui potrebbe cambiare nuovamente squadra. L’attaccante italo-argentino ha disputato la sua miglior stagione in carriera (28 gol e 9 assist) e ha attirato l’interesse in particolare di due squadre: il Milan e l’Al-Qadsiah. L’Atalanta, ad agosto 2024, sborsò circa 21 milioni più bonus per prendere Retegui dal Genoa e, in caso di cessione, farebbe una grandissima plusvalenza.

La richiesta della Dea è di 50 milioni di euro per vendere l’attaccante della nostra nazionale. Al momento il Milan sarebbe pronto ad offrirne 40 per regalare a Max Allegri una nuova punta mentre, ovviamente, non ci sarebbero difficoltà per il club saudita che, per convincere l’Atalanta, è disposto a spingersi fino a 60 milioni.

L’acquisto da parte dei rossoneri intriga molto visto che, come dimostrato da questa stagione, il Milan necessita di un attaccante da area di rigore che segni con continuità. Da capire poi cosa deciderà di fare Allegri con Santiago Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord per circa 35 milioni di euro. Difficile che il messicano resti per fare la riserva ma, insieme a Retegui, potrebbe costruire una bella coppia.

Se invece dovesse essere l’Al-Qadsiah ad acquistare il numero 32 nerazzurro, a guadagnarci di più sarebbe sicuramente l’Atalanta che incasserebbe più soldi rispetto ad una cessione al Milan. Come detto si parla di circa 50-60 milioni di euro per la Dea ma anche di un contratto importante per il giocatore. Al di là dei soldi, secondo me Retegui dovrebbe rimanere in Europa. L’idea di andare in Arabia Saudita a 26 anni e nel miglior momento della carriera è impensabile se si vuole giocare a certi livelli per tanto tempo.

Vedremo come si evolverà la situazione e dove giocherà Mateo Retegui nella prossima stagione.

