Gonzalo Garcia, da sconosciuto a trascinatore del Real Madrid nel Mondiale per Club

L’attaccante ha segnato tre gol e fornito un assist nelle quattro partite finora disputate

Il Real Madrid mette in mostra l’ennesimo potenziale gioiellino; l’attaccante Gonzalo Garcia sta infatti trascinando i blancos in questa edizione del Mondiale per Club, in attesa di Mbappe che sta per tornare dopo i recenti problemi. Garcia, che in stagione ha giocato nel Real Madrid B, ha contribuito con gol o assist in tutte le partite giocate e si sta guadagnando una chance tra i grandi in vista della prossima stagione. Il Real Madrid ha un parco attaccanti davvero forte ma una punta centrale di fatto manca dall’addio di Joselu e Gonzalo Garcia potrebbe essere la soluzione già in casa. Vedremo se proseguirà il suo grande impatto in questo Mondiale per Club, intanto il giovane è pronto per diventare protagonista con la maglia più prestigiosa.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti