Hellas Verona, ufficiale l’acquisto da parte del Presidio Investors

Il fondo texano ha acquistato il 100% delle quote dei gialloblù per circa 130 milioni di euro

L’Hellas Verona cambia ufficialmente proprietà. Il Presidio Investors, un fondo texano, ha acquistato il 100% delle quote dall’ormai ex presidente Maurizio Setti per circa 130 milioni di euro. Setti resterà comunque come consulente per l’area sportiva mentre alla guida del club ci sarà Italo Zanzi. Con l’acquisto del Verona, salgono a 9 le proprietà americane nel nostro campionato.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina