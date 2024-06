Monza, Lazio e Verona sistemano la panchina

Tempo di lettura 1 minuto

Saranno rispettivamente Alessandro Nesta, Marco Baroni e Paolo Zanetti gli allenatori di queste squadre

Si avvicina la fine di questo valzer di panchine nel nostro campionato. Adriano Galliani ha scelto Alessandro Nesta come prossimo allenatore del Monza. L’ex difensore ha trascorso la scorsa stagione alla Reggiana ed ora prenderà il posto lasciato da Raffaele Palladino. Nesta firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza.

La Lazio si sistema dopo gli ultimi mesi difficili per via delle dimissioni di Sarri e Tudor. Sarà Marco Baroni a sedere sulla panchina biancoceleste, accordo fino al 2026. In giornata ci sarà la firma sul contratto e, in seguito, verrà ufficializzato.

Il Verona, che ha perso Baroni, affiderà la prima squadra a Paolo Zanetti. L’ex allenatore dell’Empoli ha trovato un accordo con i gialloblù per due anni ma deve prima liberarsi dal club toscano. Non ci dovrebbero essere particolari problemi a riguardo, la sensazione è che si possa chiudere il tutto all’inizio della prossima settimana.

