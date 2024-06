Convocazioni azzurre Euro 2024: analisi sulle esclusioni dei campioni d’Europa

Tempo di lettura 2 minuti

Il ct Spalletti ha diramato la lista completa dei calciatori che parteciperanno al prossimo Europeo

L’Italia si avvicina sempre di più all’Europeo 2024 in Germania e oggi il commissario tecnico Luciano Spalletti ha sciolto le riserve sui 26 convocati per la spedizione andando ad escludere tre nomi da quelli inizialmente presi in considerazione. Gli esclusi dall’Europeo sono Provedel, Ricci e Orsolini. Il portiere era in ballottaggio con Meret, mentre al giocatore del Torino e quello del Bologna sono stati preferiti altri interpreti nonostante le buone stagioni disputate con i loro club.

Ecco la lista. PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario. DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini. CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini. ATTACCANTI: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

Tantissimi i cambiamenti rispetto all’Italia campione in carica, che nel 2021 alzò a Wembley il trofeo a seguito di un cammino straordinario. Tra i portieri conferme per Donnarumma e Meret, mentre Sirigu è stato escluso per scelta tecnica. In difesa Chiellini e Bonucci si sono ritirati, Acerbi e Spinazzola sono out per infortunio, mentre Toloi, Florenzi e Palmieri sono fuori per scelta tecnica. Confermati dunque solo per Bastoni e Di Lorenzo. Nel reparto di centrocampo Verratti paga la poca competitività del campionato qatariota, Castrovilli i troppi infortuni, mentre a Locatelli e Pessina sono stati preferiti altri calciatori. Barella, Cristante e Jorginho presenti anche quest’anno. Per concludere in attacco sia Bernardeschi che Insigne pagano la scelta della MLS, Berardi è fuori per infortunio, mentre Belotti ed Immobile hanno vissuto annate difficili. Solamente Chiesa e Raspadori erano presenti anche nel 2021.

