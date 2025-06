Mondiale per club: primo bilancio di tutte le squadre protagoniste

Tempo di lettura 3 minuti

Il torneo entra nel vivo, tra le italiane Inter rimandata e Juventus promossa a pieni voti

Il nuovo mondiale per club è iniziato con tutte le squadre partecipanti che hanno disputato il loro primo incontro; la nuova formula allargata non ha conquistato tutti e spesso abbiamo assistito a stadi semi vuoti come cornice per match anche di un certo livello. Sul campo si sono viste le formazioni titolari e già questo è un dato positivo, dato che a fine stagione non era scontato per i club dare importanza ad una competizione neonata e che ha ancora il giusto appeal. Facendo una panoramica in ogni raggruppamento notiamo che le grandi europee hanno rispettato quasi tutte le attese, mentre le altre si sono divise tra qualche sorpresa e qualche match sottotono.

Nel gruppo A nessuno gol segnato e portieri protagonisti, il Porto resta favorito con Palmeiras ed Inter Miami che probabilmente si giocheranno il secondo posto. Nel girone B comandano PSG e Botafogo con i campioni d’Europa che hanno sconfitto largamente l’Atletico Madrid e si candidano come una delle favorite per la vittoria finale. Nel gruppo C vittoria larghissima del Bayern Monaco contro l’Auckland City nettamente la meno attrezzata del torneo, e pari molto emozionante con quattro gol e due rossi tra Bocca Juniors e Benfica che si giocheranno anche il secondo posto nei due match rimanenti. Nel gruppo D nessuna sorpresa con le vittorie di Chelsea e Flamenco su Los Angeles ed Esperance Tunis, inglesi favoriti per il primario ma brasiliani da non sottovalutare. Nel gruppo E successo per il River Plate contro l’Urawa e pareggio deludente per la prima Inter di Chivu contro il Monterrey; i nerazzurri dovranno reagire e vincere le due gare rimaste per chiudere al primo posto un girone ampiamente alla portata. Il gruppo F nessun gol tra le favorite Dortmund e Fluminense, ne approfitta il Mamelodi che batte l’Ulsan HD e si prende la vetta; gialloneri e brasiliani che hanno tutte le carte in regola per fare bottino pieno nei due incontri rimasti. Nel gruppo G Manchester City e Juventus fanno il loro dovere contro Wydad e Al-Ain in un girone squilibrato, le due europee si contenderanno il primato nello scontro diretto. Grande prestazione dei bianconeri che non segnavano 5 gol in un match europeo dal 2003. Infine nel gruppo H pari tra Real Madrid e Al Hilal e ne approfitta il Salisburgo che batte il Pachuca in un match lunghissimo sospeso per quasi due ore a causa della pioggia.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti