Barcellona, occhi puntati su Nico Williams, preso Joan Garcia

I blaugrana cercano un’altra stella da aggiungere alla squadra, il calciatore del Bilbao gradisce la destinazione

Come lo scorso anno si torna a parlare di Nico Williams in ottica Barcellona, ma stavolta sembra davvero che il matrimonio si possa fare. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 64 milioni di euro e l’Athletic Bilbao non scenderà sotto quella cifra; il Barcellona sembra intenzionato ad affondare il colpo, con Deco, direttore sportivo del club, che è volato ad Ibiza per incontrare il calciatore che è in vacanza sull’isola. Se l’operazione dovesse andare in porto il Barcellona formerebbe le ali della Spagna campione d’Europa in carica, arricchendo il già clamoroso potenziale offensivo della squadra. I blaugrana oltre a questo potenziale acquisto hanno già chiuso la trattativa per Joan Garcia, portiere dell’Espanyol che si è liberato grazie alla clausola da 25 milioni, generando polemiche visto che i due club sono profondamente rivali.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti