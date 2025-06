Gli ingiocabili Messi e Ronaldo: come sempre e da sempre

Tempo di lettura 2 minuti

L’argentino e il portoghese eterni protagonisti. Uno vince trofei a 40 anni, l’altro è decisivo a 37. Inimitabili e inarrivabili

Gli ingiocabili, quelli veri… Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi. Sempre loro, anche quando il mondo pallonaro sembra essere in passato in mano ai vari Yamal, Doué, Bellingham e Haaland. Ma chi la dura la vince. E loro vinceranno per sempre. A distanza di undici giorni, due dei più grandi di sempre, i due che hanno recitato il ruolo da assoluti protagonisti nell’ultimo ventennio, si sono nuovamente ridati la mano. Lo scorso 8 giugno, CR7, a 40 anni suonati, alzava al cielo di Monaco di Baviera la seconda Nations League nella storia del Portogallo. Nel complesso il terzo titolo internazionale nella storia della selezione lusitana (ovviamente anche l’Europeo del 2016). Nella finale con la Spagna, Ronaldo, come sempre, ha timbrato, per poi alzare da capitano e leader il trofeo dopo la lotteria dei rigori.

Dopo undici giorni, ecco la pronta risposta della Pulce Leo Messi. L’argentino, con una delle tantissime specialità della casa (la punizione), ha permesso all’Inter Miami di completare la rimonta sul Porto e di far vincere alla sua squadra la prima partita al Mondiale per Club. Gli americani, adesso, hanno 4 punti e si trovano ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Ronaldo chiama, Messi risponde. Come sempre. Come hanno fatto per quasi vent’anni. Quando uno vinceva Palloni d’Oro, Messi (otto), e l’altro rispondeva (cinque). Quando uno vinceva Champions League, Messi (4), e CR7 rispondeva (5). Dopo una vita, ancora non si sono dati pace. Chissà cosa sarebbe successo se anche Ronaldo avesse partecipato a questo Mondiale per Club.

Ma l’appuntamento è soltanto rimandato al prossimo anno, quando proprio negli Stati Uniti (in congiunta con Messico e Canada), si giocherà il Mondiale del 2026 a 48 squadre. Lì, sia Messi che Ronaldo ci saranno. Per quello che sarà probabilmente il loro ultimo vero grande atto. Un ultimo canto del cigno per i due rivali più grande della storia del calcio. Basta attendere, un anno passa in fretta.

Sandro Caramazza

Fonte foto: La Stampa