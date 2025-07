Tempo di lettura 2 minuti

Il club giallorosso blinda il portiere serbo per altri cinque anni. Il centrocampista argentino pronto a vestire la maglia del “suo” Boca Juniors

Il contratto di Mile Svilar sarà rinnovato fino al 2030. Il portiere continuerà ad essere uno dei protagonisti della Roma anche con mister Gasperini. Il contratto prevede altri cinque anni in maglia giallorossa per circa 4 milioni di euro a stagione. L’estremo difensore è stato premiato come il migliore del campionato di Serie A 2024/2025 ed ha instaurato un legame molto forte con la piazza romana, non solo per le sue prodezze. lo testimonia il fatto che, nonostante ancora il rinnovo non sia ufficiale, subito dopo l’accordo verbale con il club di restare a Roma, il calciatore ha postato sui social parole al miele dedicate ai tifosi “Emozioni uniche. Solo i romanisti capiscono. Forza Roma”. L’ufficialità dell’accordo è prevista per la giornata di venerdì 11 luglio.

In casa Roma, dopo una conferma, anche una partenza.



Leandro Paredes torna al Boca Juniors. Al club giallorosso andranno 3,5 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Il mediano torna a vestire la maglia del suo esordio, dove molto probabilmente chiuderà la carriera. Il calciatore argentino in Italia ha militato anche nel Chievo, Empoli e Juve. Aveva giocato nella Roma già nelle stagioni 2014/2015, 2016/2017 ed era tornato nel club nella stagione 2023/2024 per poi disputare anche questa ultima annata. Il Boca Juniors nella giornata di oggi aprirà le porte de La Bombonera per un bentornato speciale con la presenza di diversi i tifosi gialloblù. Leandro Paredes è anche campione del mondo in carica con la maglia della Nazionale argentina (Mondiale Qatar 2022). Con la Seleccion ha trionfato anche in due Cope America nel 2021 e nel 2024.



Silvana Perrini