Diario Mondiale 2026: al via i quarti di finale

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Il torneo iridato più grande di sempre entra nella sua fase decisiva, con sfide di altissimo livello e il confronto tra le grandi favorite e le rivelazioni della competizione

Dopo quasi un mese di partite, emozioni e sorprese, oggi prendono il via i quarti di finale della prima Coppa del Mondo a 48 squadre, un traguardo raggiunto da alcune tra le favorite e qualche sorpresa, seppur non completamente inaspettata. Nel torneo sono state eliminate alcune grandi selezioni quali il Brasile, la Germania, l’Olanda, il Portogallo e le tre nazionali padrone di casa, Canada, Messico e Stati Uniti. Va segnalato che ben sei formazioni su otto, in questi quarti di finale, sono del Vecchio Continente. Altra nota di rilievo la crescita delle formazioni africane, sono state infatti ben nove, su dieci partecipanti al torneo, ad aver conquistato la fase ad eliminazione diretta e, seppur quasi tutte, a parte il Marocco, non siano andate molto oltre, hanno dimostrato sul campo di meritare l’obiettivo raggiunto. Andiamo a vedere quindi le quattro gare che ci aspettano a partire da stasera:

Francia-Marocco, questa sera, giovedì 9 luglio alle ore 22.00 al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. Le due formazioni si sono incontrare nella scorsa edizione, Qatar 2022, in una semifinale che ha visto la Francia prevalere 2-0 ed accedere alla finale poi persa contro l’Argentina, mentre i marocchini conclusero quel mondiale al quarto posto, battuti dalla Croazia nella finalina di consolazione. Quanto sopra per definire come la squadra africana non possa certo essere considerata più una sorpresa con una generazione di calciatori davvero molto forti e che possono senz’altro dare del filo da torcere agli esperti e talentuosi galletti francesi che restano senz’altro i superfavoriti per la vittoria finale.

Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio alle ore 21.00 al SoFi Stadium di Inglewood in California. Una gara tra due squadre molto tecniche e per la quale si può sperare di ammirare lo spettacolo calcistico che due formazioni di tale spessore possono regalare. La speranza è che non prevalga esclusivamente la paura e che, in particolare, la Spagna esca dal torpore sin qui visto in diverse occasioni e che l’ha resa delle volte troppo attendista e di conseguenza poco spettacolare. Sarebbe bello rivedere la Spagna di Luis de la Fuente che ci ha fatto strizzare gli occhi per larghi tratti in questi anni, cosa che, ne siamo sicuri, spronerebbe anche il Belgio a dare il meglio di sé sotto l’aspetto tecnico.

Norvegia-Inghilterra, sabato 11 luglio alle ore 23 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Una delle sorprese, la Norvegia, che si appresta ad affrontare una delle eterne (o quasi) incompiute, l’Inghilterra! Si prevede una gara dove la faranno da padrone fisicità, intensità e calcio verticale e siamo sicuri che le occasioni da goal non mancheranno, dal mio personalissimo punto di vista ha tutte le potenzialità per essere la gara più spettacolare del lotto.

Argentina-Svizzera, domenica 12 luglio alle ore 3 all’Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri. Una gara del genere, in una fase finale del campionato del mondo, avrebbe ben poco da dire, parliamo dei campioni contro uno sparring partner e non ce ne vogliano gli elvetici, ma la storia parla chiaro sia essa passata che recente. Sulla carta non c’è storia con i sudamericani che partono nettamente favoriti e gli elvetici che possono far fede, in particolare, sulla loro, sin qui dimostrata, grande solidità.

Fonti foto: metropolitano.it; scommesseseriea.eu; tribuna.com

Luigi A. Cerbara