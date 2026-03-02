Mondiale 2026, la Rai trasmetterà 35 partite in chiaro

Tempo di lettura 2 minuti

È ufficiale, la televisione di Stato si aggiudica in esclusiva diverse gare di Coppa del Mondo FIFA 2026

Si chiude così la partita per i diritti tv in Italia: la tv di Stato garantirà una copertura ampia e multipiattaforma del torneo, includendo gara inaugurale, semifinali e finale.

Nel pacchetto rientrano anche tutte le eventuali partite della Nazionale italiana, qualora riuscisse a qualificarsi, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le sfide. Le quote diffuse in vista del torneo – spesso analizzate nel contesto delle scommesse sportive online – indicano la Spagna a 5.50, l’Inghilterra a 7.00 e Brasile, Francia e Argentina a 9.00, con il Portogallo a 10.00 e la Germania a 13.00.

Tra le nazionali presenti nel listino compare anche l’Italia, proposta a 28.00: un attestato di stima significativo per gli azzurri, che però non hanno ancora la certezza della partecipazione. La selezione italiana dovrà infatti superare un doppio confronto nei play off per staccare il pass mondiale. La presenza nelle quote riflette comunque il peso storico e tecnico della squadra nel panorama internazionale.

La Rai assicurerà la trasmissione di almeno 35 partite su Rai 1, oltre a highlights e clip di tutti gli incontri all’interno di notiziari, programmi e contenitori sportivi, compresi gli account social ufficiali. Una copertura capillare pensata per offrire la massima visibilità possibile alla competizione anche al pubblico generalista.

L’accordo rappresenta un passaggio strategico per la diffusione del torneo in Italia. La Coppa del Mondo 2026 sarà così accessibile gratuitamente a milioni di spettatori, consolidando il ruolo del servizio pubblico nella trasmissione dei grandi eventi sportivi e garantendo un racconto completo della manifestazione.

Fonte foto: Engage.it