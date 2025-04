Milan: Walker operato al gomito destro, stagione finita

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore inglese è uscito acciaccato dalla sfida di sabato scorso con la Fiorentina rimediando una frattura che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico

Piove sul bagnato per il Milan, che oltre ad aver perso terreno in campionato rispetto alle altre contendenti per un posto in Europa ora dovrà fare a meno anche di Kyle Walker fino alla fine della stagione. Il giocatore arrivato in prestito dal Manchester City a gennaio infatti ha rimediato una frattura al gomito che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento di osteosintesi dell’olecrano a Milano nella giornata di ieri. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma si parla di uno stop tra le sei e le otto settimane, quindi è molto probabile che il difensore inglese non rientri prima della fine della stagione. Il club rossonero l’ha ingaggiato con un diritto di riscatto a circa 5 milioni di euro e soprattutto dopo questo infortunio valuterà attentamente se acquistare Walker a titolo definitivo oppure no.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)