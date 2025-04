Europa League: Lazio, trasferta nel gelo norvegese per sfidare il Bodo/Glimt

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti giocheranno il match d’andata affrontando diverse difficoltà

La Lazio torna in Europa League dopo il successo a Bergamo che ha ridato tanta fiducia all’ambiente anche in campionato. Il vero obiettivo di quest’anno però è la competizione europea e oggi il quarto di finale propone la sfida al Bodo/Glimt in Norvegia. Il campo sintetico ed il freddo sono due variabili da considerare, tuttavia la Lazio resta favorita in tema di doppio confronto per la qualità e l’esperienza della rosa. Il Bodo è una squadra compatta che dà il meglio di se in casa ed oggi proverà ad ottenere il massimo, poi tra una settimana all’Olimpico la Lazio troverà un’ambiente sicuramente più abituale. Baroni ritrova Castellanos ma Dia sembra avanti per il ruolo di prima punta, Rovella è squalificato e dunque giocherà Vecino accanto a Guendouzi.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti