Champions League: Declan Rice nella storia, è il primo a segnare due gol su punizione in una sfida ad eliminazione diretta

Il centrocampista dell’Arsenal, che fino a ieri sera non aveva mai siglato nemmeno una rete su calcio piazzato, è diventato il primo a riuscirsi due volte in un match da dentro o fuori della massima competizione europea

È vero, è solo l’andata, e soprattutto con il Real Madrid tutto è ancora possibile, ma la vittoria di ieri sera dell’Arsenal per 3-0 sui Blancos è stata memorabile, in particolare per Declan Rice. Il centrocampista dei Gunners infatti ha siglato una storica doppietta segnando due gol su calcio di punizione uno più bello dell’altro. È il primo a riuscirsi in una sfida ad eliminazione diretta della Champions League ed il secondo calciatore in assoluto a farlo contro le Merengues se si conta anche la Coppa dei Campioni. Il primo era stato Ernst Happel in Rapid Vienna-Real Madrid del 14 novembre 1956, terminata 3-1 per gli austriaci. Il record stabilito da Rice è ancora più incredibile se si pensa che il giocatore inglese in più di 400 partite in carriera non aveva mai segnato nemmeno un gol su punizione e, prima di ieri, in due stagioni all’Arsenal ne aveva calciate appena quattro.

Luca Missori

