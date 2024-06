Calciomercato: la Roma insiste per Bellanova e punta Sucic, Smalling può partire

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi sono forti sull’esterno del Torino da settimane e ora hanno messo nel mirino anche il fantasista croato del Salisburgo, il centrale inglese cerca una nuova destinazione

Fresco del nuovo contratto triennale annunciato proprio nella giornata di ieri, ora Daniele De Rossi è al lavoro con il nuovo DS Ghisolfi per rinforzare la sua Roma in vista della prossima stagione. Diversi i nomi sul taccuino, in tanti ruoli. Per l’esterno destro la prima scelta rimane sempre Raoul Bellanova. Il giocatore è valutato dal Torino sui 25 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere a 12 nel caso in cui i granata accettino Zalewski come contropartita tecnica nella trattativa. Altro profilo che interessa ai giallorossi, per il centrocampo, è Luka Sucic, numero 10 del Salisburgo. In questa stagione il 21enne croato ha collezionato 5 reti e 9 assist in 32 presenze e risponde all’identikit del centrocampista di inserimento che manca nello schieramento tattico di De Rossi. Per quanto riguarda le uscite, sembrano ormai certe le partenze di Spinazzola e Smalling, ma se il primo è già diretto verso Napoli il secondo non ha ancora accettato nessuna destinazione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)