Milan, si fermano anche Morata e Loftus-Cheek

Tempo di lettura meno di un minuto

Lesione al bicipite femorale per l’inglese mentre il capitano della Spagna ha un problema all’adduttore

Altri infortuni in casa Milan dopo lo stop di Christian Pulisic. Questa volta è il turno di Ruben Loftus-Cheek e di Alvaro Morata che durante la sfida alla Stella Rossa di ieri sono usciti anticipatamente dal campo. Gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale per il centrocampista, che starà fermo per circa 2 settimane, e un’elongazione dell’adduttore per l’attaccante che verrà valutato nei prossimi giorni in vista della partita contro il Genoa. Morata sicuramente non sarà titolare ma cercherà di strappare una convocazione.

Brutte notizie per Fonseca che dovrà capire come schierare il suo Milan viste queste assenze.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina