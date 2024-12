Qualificazioni Mondiale 2026: Italia nel gruppo A o I, ecco perché

Tempo di lettura 2 minuti

I quarti di finale di Nations League contro la Germania decideranno il girone della nostra nazionale

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni per il Mondiale del 2026 in cui, ovviamente, è presente anche la nostra nazionale. L’Italia sarà nel gruppo A o I e questo dipenderà dal risultato dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Infatti la vincente di questa storica sfida disputerà il primo girone mentre la perdente andrà nel gruppo I.

In caso di vittoria dei ragazzi di Spalletti contro i tedeschi gli avversari dei nostri sarebbero: Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, un girone abbastanza abbordabile con avversari di livello inferiore agli azzurri. L’avversaria più temibile in questo caso sarebbe la Slovacchia di Francesco Calzona, allenatore del Napoli nella passata stagione, che ha diversi giocatori che militano, o hanno militato, nel nostro campionato come Lobotka, Skriniar, Suslov e Duda, anche l’Irlanda del Nord può impensierire l’Italia visti i buoni risultati ottenuti nei scorsi mesi mentre il Lussemburgo preoccupa ovviamente meno ma non va sottovalutato visti i nostri precedenti nelle ultime qualificazioni ai Mondiali.

Nell’eventualità in cui sia la Germania ad accedere alle semifinali di Nations League, gli azzurri finirebbero nel girone I composto da Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. La presenza di Haaland, Odegaard e Sorloth fa ovviamente preoccupare in un possibile scontro ma anche il fatto che, essendoci una squadra in più, ci sono più gare da disputare. Se per Estonia e Moldavia vale lo stesso discorso fatto in precedenza per il Lussemburgo, la questione Israele è diversa non tanto per la forza dell’avversaria, già sconfitta due volte nei gironi di Nations League, ma per i problemi e le tensioni extra campo che possono esserci.

L’Italia dunque dovrà fare tutto il possibile per battere la Germania, andata il 20 marzo a San Siro e ritorno tre giorni dopo a Dortmund, e accedere sia alla semifinale di Nations League che al girone A delle qualificazioni per avere un cammino più facile verso il prossimo Mondiale. Appuntamento dunque a marzo per scoprire cosa succederà.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina