Roma, prosegue il mal di trasferta

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi non vincono fuori casa dal 25 aprile scorso contro l’Udinese

La Roma da quando è arrivato mister Ranieri ha sicuramente cambiato faccia; la squadra è viva e mostra grande carattere e voglia di non arrendersi davanti alle difficoltà. Quello che ancora non è cambiato è il rendimento fuori casa, con i giallorossi ancora a zero vittorie esterne in questa stagione e che non vincono da quasi un anno fuori dalle mura amiche. Dal 25 aprile scorso con il successo di Udine si è aperta una serie che dura ancora oggi, con la Roma che è penultima in classifica per rendimento esterno con sei punti, davanti solo al Venezia che ne ha collezionati soltanto quattro. Quello che stupisce maggiormente è la differenza di atteggiamento che la squadra mostra quando gioca fuori casa piuttosto che all’Olimpico; se in casa con l’aiuto del pubblico i giallorossi segnano tanto e impongono il loro gioco, fuori spesso si rintanano in difesa e subiscono l’iniziativa dell’avversario di turno. Spiegare i motivi di questa differenza è missione difficile anche per un uomo di esperienza come Ranieri, tuttavia la sua Roma ha il merito di non mollare e di rimanere in partita fino alla fine, emblematico da questo punto di vista il pareggio appena ottenuto a Bologna. Infatti i due punti conquistati tra Milano e Bologna sono ottimi risultati seguendo la marcia della squadra quest’anno, però ai rossoneri mancavano tanti giocatori importanti e con i rossoblù il pareggio è arrivato in extremis dopo un’ultima mezz’ora da incubo con il Bologna che aveva dominato. La stagione della Roma prosegue quindi con questo trend e sarà difficile risalire la classifica se il rendimento esterno continuerà ad essere così altalenante; dopo il Genoa in casa la Roma andrà proprio ad Udine e chissà che non sia proprio quella la trasferta giusta per centrare il primo successo in stagione, in una specie di cerchio che si chiude dopo nove mesi abbondanti di astinenza.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti