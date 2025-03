Italia-Germania, tra storia passata e presente

Tempo di lettura 2 minuti

Oggi l’andata dei quarti di finale di Nations League tra le due nazionali più titolate in Europa

Durante questa sosta per le nazioni andranno in scena i quarti di finale di Nations League e in questo articolo parleremo della sfida più storica tra le 4: Italia contro Germania. Queste due selezioni si sfidano da più di 100 anni dato che il primo incontro risale alla stagione 1922-23, ecco perché è una delle rivalità più sentite in Europa e forse nel mondo. Tra amichevoli e partite ufficiali sono 41 le sfide tra i nostri e i tedeschi con il bilancio che sorride agli azzurri (16 vittorie contro le 10 della Germania). Gli ultimi incontri risalgono alla fase a gironi della Nations League nel 2022 con l’1-1 in Italia e il roboante 5-2 in terra tedesca.

La sfida, oltre ad essere piena di storia, rischia di essere un crocevia importante per la nostra nazionale. I ragazzi di Spalletti, consapevoli che la Nations League vale il giusto, vogliono dimostrare il proprio valore oltre a mandare un messaggio importante dopo l’ultimo, tragico, Europeo. Il nostro CT cerca conferme nella difesa, dove ci saranno i titolari Bastoni, Di Lorenzo e Calafiori, mentre è alla ricerca di solidità per quanto riguarda gli altri reparti. L’assenza di Retegui peserà sicuramente ma l’ottima stagione disputata fin qui da Moise Kean potrebbe sopperire al forfait dell’attaccante dell’Atalanta. Da segnalare la probabile presenza di Raspadori, che dall’infortunio di Neres sta trovando più continuità nel Napoli, Politano e Rovella, che sta disputando un buon campionato con la Lazio.

La Germania è sicuramente più avanti nel percorso di crescita rispetto ai nostri soprattutto considerando quanto talento e quanta qualità hanno all’interno della rosa. Nagelsmann si affiderà ai soliti Musiala, Rudiger, Kimmich e Sané oltre a Baumann in porta. Ci sono delle novità, complici le assenze di Havertz e Wirtz, come Leweling, centrocampista classe 2001 dello Stoccarda, e Kleindienst, attaccante del Borussia Monchengladbach. I tedeschi partono sicuramente con il favore del pronostico, vista la rosa a disposizione dell’ex Bayern Monaco, ma starà ai nostri ribaltare il tutto per regalarsi la semifinale.

Appuntamento dunque alle 20:45 per l’andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania con il ritorno che si giocherà domenica alla stessa ora.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina