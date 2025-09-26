Milan-Napoli è la serata dei duelli: Allegri vs Conte, Modric vs De Bruyne e Nkunku vs Hojlund

Tempo di lettura 3 minuti

Tra due giorni, ci sarà il big match allo Stadio San Siro di Milano. Sarà una sfida nella sfida

L’ultima domenica di settembre non si può non chiudere con una parata di stelle a San Siro: Milan-Napoli promette spettacolo. Dopo il derby d’Italia e quello capitolino tra Lazio e Roma, la Serie A si prepara a mettere in scena un altro classico non banale del calcio nostrano. Un match da urlo tra due delle pretendenti al prossimo scudetto che si deciderà a maggio. Da un lato il Milan di Max Allegri, ritornato in rossonero dopo 11 anni, dall’altro il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte. Due allenatori straordinari, storici e leggendari del “nostro” calcio. Insomma, domenica, c’è da mettersi comodi e godersi due orette niente male.

Milan-Napoli sarà una sfida nelle sfide. Da quella in panchina tra Allegri e Conte, che sommano insieme ben 11 scudetti (6 Max e 5 Antonio). Allegri li ha vinti su due panchine diverse (cinque alla Juve e uno proprio al Milan), Conte su tre panchine differenti (tre alla Juventus, uno all’Inter e uno al Napoli; PS: nessuno ci era mai riuscito). Max e Antonio il gotha della panchina. Il livornese a fine stagione cercherà di togliere lo scettro di campione d’Italia al salentino, che, invece, punta a bissare lo scudetto a Napoli. PS (anche in questo caso): nessuno mai sotto il Vesuvio è riuscito a vincere due scudetti consecutivi.

Dal gotha della panchina al gotha del centrocampo: Luka Modric vs Kevin De Bruyne. Due artisti del pallone, che duelleranno uno contro l’altro alla Scala del Calcio davanti a 80mila persone. L’esteta croato e l’esteta belga che in carriera di partite così ne hanno giocate a bizzeffe. Due fuoriclasse che hanno vinto tutto, rispettivamente con le maglie di Real Madrid e Manchester City. Per quest’anno e si spera anche per i prossimi anni (Modric permettendo), se li gode la Serie A.

Luka Modric e Kevin De Bruyne

Milan-Napoli è anche la sfida di chi punta al riscatto, di chi vuole rinascere dall’incubo Premier League e qui i protagonisti sono Christopher Nkunku e Rasmus Hojlund. Il francese, dopo il biennio tremendo al Chelsea, si è accasato al Milan per ritrovare quella verve che lo aveva consacrato al Lipsia come uno dei migliori giocatori in circolazione. Il danese, dopo due anni di Manchester United (ormai covo “maledetto”), punta a ritrovarsi sotto l’area del Vesuvio. L’avvio non è male: gol all’esordio contro la Fiorentina.

Rasmus Hojlund e Christopher Nkunku

Insomma, tanta carne al fuoco: c’è da gustare un prelibatissimo Milan-Napoli.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Radio Radio, Napoli Network, corriere dello sport